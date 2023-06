Košický startup vytvára hologramy. Spolupracuje s Metou na metaverse

Na našu technológiu netreba zložité skenery, stačí smartfón, hovorí Mária Virčíková z Matsuko.

Košický startup Matsuko vyvíja aplikáciu na tvorbu hologramov, ktorá sa využívajú na zobrazovanie účastníkov videohovorov v trojrozmernom priestore. Firmu založili Mária Virčíková a Matúš Kirchmayer.

Pri tvorbe hologramov spojili robotiku a umelú inteligenciu, ktorej sa dlhodobo venuje Mária Virčíková, a počítačové videnie, čo je zasa špecializácia Matúša Kirchmayera.

„Doteraz bolo možné hologram spraviť len v štúdiu s množstvom senzorov, ktoré snímali človeka z rôznych uhlov. V našom prípade na to stačí kamera v smartfóne alebo notebooku,“ vysvetľuje Mária VIRČÍKOVÁ v rozhovore pre INDEX.

https://www.youtube.com/embed/IJmyOPxQXO8

Začínali ste so softvérom na tvorbu 3D modelov v spolupráci s módnymi značkami. O čo išlo?

Softvér dokázal z obyčajnej fotky spraviť 3D model. A to do takých detailov, že oň prejavili záujem niektoré kozmetické firmy. Jednou z nich bola francúzska firma L'Oréal, vďaka ktorej sme sa dostali v Paríži do startupového programu.

Naše riešenie využívali na vizualizáciu zákazníkov z fotky. Vďaka nášmu 3D modelu mohli lepšie cieliť konkrétny produkt, napríklad krém alebo líčidlá. Vo vývoji produktu sme nepokračovali, ale myšlienka 3D ostala.

Prečo ste nepokračovali?

Zmenili sme zameranie našej firmy, keď sme boli v San Franciscu na prednáške šéfa spoločnosti Zoom Erica Yuana. Povedal, že všetky technologické výzvy budú stáť na snahe prepájať ľudí medzi sebou.

Ľudia sú spoločenské tvory, potrebujú sa socializovať. Nie je náhoda, že technologický prevrat spôsobili internet, smartfóny a sociálne siete. Napadlo nám, že sa na tomto trende zvezieme.

Z videa sme spravili 3D sekvenciu a vytvorili holografickú komunikáciu v reálnom čase. Pre úplnosť, bolo to v roku 2017.

V 6G sieti budú hologramy bežné

Facebook, respektíve spoločnosť Meta vytvára metaverse, teda simuláciu virtuálnej reality prostredníctvom avatarov. Vy ste zvolili iný postup?