Sedemkrát sa musel chodiť pýtať, no odpovede ani dotácie na dom sa nedočkal

SAŽP nestíha vyhodnocovať, nečakali vraj taký prudký záujem.

Keď ministerstvo životného prostredia vlani v októbri spustilo dotácie v rámci programu Obnov dom, požiadal o ňu aj manželský pár z Bratislavy. Vybavovaním papierovačiek poverili príbuzného Františka (jeho meno má INDEX k dispozícii).

Žiadosť aj s prílohami odniesol do bratislavskej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá dotácie prideľuje, v polovici novembra. Práce na rodinnom dome v okrajovej štvrti hlavného mesta sa mali začať na jar.

Ani po viac ako polroku nie je jasné, či Františkovi príbuzní dotáciu získali. „Nikto sa neozval, či je žiadosť vyhovujúca alebo nie, respektíve, či treba niečo doplniť,“ hovorí.

Na pomalé vyhodnocovanie žiadostí o dotácie sa záujemcovia sťažovali už začiatkom tohto roka. SAŽP vtedy sľubovala, že po februárovej aktualizácii podmienok sa proces urýchli. Je jún a František rozdiel nevidí.

Informáciu o splnení alebo nesplnení podmienok malo pritom do konca mája dostať aj 10-tisíc domácností, ktoré sa zapojili do aprílového kola dotácií. Väčšina z nich zatiaľ vie len to, že ich žiadosť zaevidovali.

Čakajte, vyhodnocujeme

Na stav žiadosti sa František chodil raz za mesiac osobne pýtať do kancelárie SAŽP v Bratislave. Naposledy, po siedmykrát, tam bol v máji. Odpoveď bol rovnaká ako zakaždým: Čakajte, vyhodnocujeme.