Prečo sa premiér Ódor mýli a kedy SIS prekročila červené čiary

Na výmenu šéfa SIS ho vyzvala Nadácia Zastavme korupciu a niektorí politici.

Premiér Ľudovít Ódor v stredu po rokovaniach s politickými stranami oznámil, že zrejme nevymení šéfa SIS. Na takýto krok ho vyzvala Nadácia Zastavme korupciu a niektorí politici. Dôvodom sú indície, že SIS brzdila vyšetrovanie závažných korupčných káuz. Novému premiérovi to na odvolanie súčasného riaditeľa SIS Michala Aláča nestačí.

„Pravdepodobne nebude výmena na tomto poste, ale budú jasne definované červené čiary, pri ktorých sa už nebude dať tolerovať personálna nominácia,“ povedal premiér. V stredu na debate Denníka N spresnil, že týmito čiarami sú zasahovanie do citlivých prípadov a vynášanie informácií do prostredia politických strán.

Keď sa ho moderátorka Monika Tódová pýtala, či sa toto už nestalo pri správe, ktorú SIS poslala do parlamentu a jej snahe spochybniť kľúčových svedkov proti Vladimírovi Pčolinskému, premiér argumentoval, že to bolo ešte za starého vedenia a nie počas Aláča. Premiér sa mýli.

Kto pomohol vytvoriť bájku o zneužití polície

Michala Aláča navrhol za šéfa SIS predseda Sme rodina Boris Kollár v apríli 2021 potom, čo pre korupciu stíhaný Pčolinský skončil vo väzbe. Do funkcie ho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 6. mája.

Na snímke riaditeľ SIS Michal Aláč. (zdroj: TASR)

Bol to už Aláč a nie Pčolinský, kto doručil do parlamentu správu SIS, ktorá má dokazovať údajné manipulovanie vyšetrovaní korupcie. Urobil to ako jeden zo svojich prvých krokov vo funkcii. V parlamente ju poslanci prerokovali 27. mája a o dva dni na to sa šírila internetom. Stala sa hlavným zdrojom pre tvrdenia, že polícia zneužíva „kajúcnikov“ na stíhanie nevinných ľudí a obľúbeným podkladom pre konšpirátorov. V televíznych diskusiách či na tlačových besedách ju nikdy nezabudnú citovať politici zo strán, ktorých nominanti čelia trestným konaniam.

Korupciu býva ťažké dokázať. Ak polícia páchateľov neprichytí priamo pri odovzdávaní úplatku, kľúčovú úlohu zohrávajú tí z nich, ktorí sú ochotní vypovedať, teda spolupracujúci obvinení. SIS v dokumente tvrdila, že existujú univerzálni svedkovia, ktorí na objednávku polície klamú na výsluchoch. Manipulované mali byť podľa SIS kauzy Božie mlyny, Očistec, Judáš a Mýtnik, kde boli stíhaní bývalí funkcionári bezpečnostných zložiek aj finančnej správy. Dôkazy o tom SIS poslancom neukázala.

Polícia robí aj chyby, avšak za dva roky od zverejnenia správy SIS sa nepreukázalo, že by na Slovensku fungoval systém falošných kajúcnikov na objednávku. Práve naopak, v kauzách, ktoré SIS spomínala, už padli mnohé právoplatné rozsudky.

Viaceré súdy a sudcovia, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s obsahom spisov ich manipuláciu nevideli a dôkazy vyhodnotili ako relevantné. Teda prišli k úplne opačnému záveru ako SIS.

Dušan Kováčik na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. (zdroj: TASR)

Napríklad v kauze Božie mlyny je právoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, v kauze Judáš bývalý zástupca špeciálneho útvaru na policajnom prezídiu Norbert Pakši, expolicajt Ladislav Vičan, bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech, bývalý šéf kontrarozviedky Peter Gašparovič a Boris Beňa.

V kauze Očistec zase bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavol Vorobjov, expolicajt Milan Žáčik, bývalý riaditeľ sekcie ministerstva vnútra Martin Fleischer či Ivan Bobocký z NAKA. V kauze Mýtnik zase bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, jej predchodca František Imrecze aj exkonateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová.

Správu SIS, doručenú do parlamentu Aláčom, tak vyvrátili mnohé rozhodnutia súdov.

Urobili nadprácu pri Pčolinskom?

Aktivity SIS vzbudili pozornosť v súvislosti s kľúčovými svedkami v Pčolinského prípade, išlo o exnámestníka SIS Borisa Beňu a bývalého šéfa KUFS-u Ľudovíta Makóa. Polícia najskôr obvinila Pčolinského, ale potom aj svedkov za to, že o šéfovi SIS a jeho úplatkárskej afére údajne klamali. Trestné oznámenie podal práve Vladimír Pčolinský. Vyšetrovateľ konal na základe podkladov od SIS. Krajská prokuratúra ich vyhodnotila inak, obvinenie z krivej výpovede zrušila a tajnú službu (opäť už pod vedením Aláča) v rozhodnutí nepriamo skritizovala za nadprácu.

„Z odôvodnenia obvinenia voči Beňovi a Makóovi vyplýva, že jeho nosnou časťou boli Záverečná správa komisie riaditeľa z 23. apríla 2022 a to jej závery, spolu s výsluchmi štyroch svedkov, príslušníkov SIS,“ opisuje prokuratúra, na akých dôkazov stálo trestné stíhanie.

Zistenia komisie riaditeľa (v tom čase už Michala Aláča) pritom podľa prokuratúry prekračovali zákonné rámce pre to, čo SIS môže a má robiť. „Boli hodnotením dôkazov, ktoré prináleží len a zdôrazňujem len orgánom činným v trestnom konaní a súdom,“ uviedla prokuratúra. Záver v súvislosti s údajným krivým svedectvom Beňu a Makóa bol jednoznačný. „Je nepochybné, že skutok, pre ktorý bolo vedené trestné stíhanie, sa nestal,“ uzavrela prokuratúra.

Odposluchy v rukách politikov

Otázna je aj úloha SIS v takzvanej vojne v polícii. Na jednej strane tu stála NAKA a vyšetrovatelia korupčných káuz a na druhej Úrad inšpekčnej služby, ktorý začal stíhať ich.

Celé to má začiatok v roku 2021, keď podľa Aktuality.sk SIS odpočúvala Petra Petrova alias Tigra, svedka v niektorých prípadoch.

Nahrávky mali dokazovať, že policajti si svedkov pripravovali a dopredu im hovorili, čo majú vypovedať. Na základe týchto aj ďalších nahrávok obvinila inšpekcia skupinu vyšetrovateľov – Čurillovcov. Obvinení sa dlho nevedeli dostať k úplnému zneniu nahrávok, kto však nimi disponoval, bol predseda Smeru Robert Fico. Ich prepisy čítal na svojich tlačových besedách, aby tým preukázal, že korupčné kauzy sú spolitizované.

Keď sa k nim dostal advokát vyšetrovateľov Peter Kubina, poukázal na to, že inšpekcia ako aj líder Smeru si vyberajú iba časti jednotlivých rozhovorov, ktoré sú vytrhnuté z kontextu a celý rozhovor má často úplne iný význam. Odkiaľ mal Fico nahrávky, dokonca z chodieb NAKA, ktoré premietal v kinosále parlamentu, známe nie je.

Bez špekulácie o tom, či zdrojom únikov mohla byť SIS alebo či ich mohla aspoň zachytiť, je zrejmé, že minimálne v dvoch prvých prípadoch tajná služba Ódorom nakreslené červené čiary prekročila.

Hoci bývalá vláda v koaličnej dohode prepustila SIS Sme rodina, je to tradične premiér, kto si vyberá riaditeľa. Jeho vymenovanie a odvolanie navrhuje vláda. Skutočnosť, že sa premiér Ódor rozhodol ponechať si Michala Aláča znamená, že prebral za pôsobenie SIS pod jeho vedením spoluzodpovednosť.