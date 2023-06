V PPA mizli dokumenty, ľudia si len vymenili funkcie. Po Dobytkárovi sa čistí

Problémom sú stále duplicitné žiadosti.

Štátna Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala po mega korupčnej kauze Dobytkár očistnú cestu. Po kritike Najvyššieho kontrolného úradu a najmä vysokej korekcii 25 percent od Európskej únie sa prvé zmeny prejavili v historicky najlepšom poslednom certifikačnom hodnotení. Hoci to stále nie je stopercentné.

Posun nastal v kontrolách, tlaku na digitalizáciu a bodovaní žiadostí o príspevky. Otázniky ostávajú nad personálnou politikou, pomaly sa riešia duplicitné žiadosti na tú istú pôdu, čo je veľkým problémom Slovenska. Sankčné zoznamy farmárov sa len tvoria.

Vlaňajšie varovanie: musíte riešiť zlyhania

Keď bol vlani naposledy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), odišiel s varovaním, že ak sa nezačnú riešiť zlyhania v tejto inštitúcii, môže to dokonca ohroziť čerpanie eurofondov pre slovenských poľnohospodárov. Úrad sľúbil tiež „permanentný dohľad“ nad agentúrou počas niekoľkých rokov. Celkovo jej navrhol nápravné opatrenia v dvanástich oblastiach.

Kontrolu od NKÚ inicioval pri svojom nástupe v polovici roka 2021 aktuálny generálny riaditeľ agentúry Jozef Kiss. Prioritne NKÚ preveroval roky 2020 a 2021, ale jeho závery hodnotia aj niektoré kroky agentúry z vlaňajška.

Robert Kaliňák a Norbert Bödör na pojednávaní ku kauze Dobytkár. (zdroj: SME/Roman Cuprik )

V PPA sa strácali dokumenty

Jedným zo závažných zistení NKÚ bolo, že niektoré žiadané staršie doklady mu agentúra nedodala s odôvodnením, že vedúci pracovníci príslušného odboru, pod ktorých vyhodnotenie žiadostí spadalo, už „nie sú zamestnancami PPA a uvedené doklady nebolo možné spätne dohľadať“.

Inými slovami, v PPA sa strácali v minulosti kľúčové dokumenty. Len pre úplnosť, v čase výmeny vedenia agentúry pred dvoma rokmi sa menilo začlenenie archívu štyrikrát. Naposledy ho zmenil krátko po svojom príchode už Kissov manažment. Odvtedy je vedenie archívu už ustálené.

„Keď som do agentúry nastúpil, neexistoval tu jednotný archivačný a spisový poriadok, materiály boli porozhadzované po jednotlivých kanceláriách a odboroch. Zjednotili sme to pod jeden útvar, archív je už regulovaný z pohľadu vstupov. Teda kto si kedy čo vyžiadal,“ reagoval na zistenia NKÚ Kiss.

Agentúra však v tejto súvislosti žiadne trestné oznámenie nepodala a ani nikoho pre pochybenia „nevyhodila“.

Opakovanie „straty“ kľúčových podkladov, prípadne ich upravovania, je podľa Kissa v súčasnosti eliminované tým, že všetky nové výzvy sú už plne digitalizované, teda od podania žiadosti až po ich vyhodnotenie.

Minulé výzvy sú zhruba na 80 percent zarchivované aj pre akreditáciu a požiadavky Bruselu.

Subjektívne body pre projekty odpadli

Digitalizácia žiadostí o nenávratné príspevky aj procesu ich hodnotenia sa podpísali pod výrazné zrýchlenie projektov. Pre pomalšie vyhlasovanie aj hodnotenie výziev Slovensku hrozilo nevyčerpanie veľkej časti eurofondov.

Práve s dotáciami je spojený aj „mega stroj korupcie a prania špinavých peňazí“, ako kauzu Dobytkár opísal ešte v jej začiatkoch sudca špecializovaného súdu.

O čom je kauza Dobytkár Obrovská korupčná kauza spojená s čerpaním agrodotácií a podozrením z prania špinavých peňazí z eurofondov. Na vrchole skupiny údajne stáli oligarchovia SNS a Smeru Norbert Bödör a Martin Kvietik. Podrobnosti o zapojených osobách aj ďalších veľkých kauzách nájdete na https://kauzy.sk.

Na riziká pri administrácii žiadostí a nízku úroveň kontroly upozornila aj vlaňajška kontrola NKÚ.

Pritom postup pri kontrolách tak predtým, ako aj teraz rámcuje najmenej šestnásť zákonov, nariadení a vykonávacích predpisov, či už slovenských, alebo bruselských.

Ako je možné, že ani takéto rozsiahle rámcovanie nezabránilo zlyhaniu, k akému v PPA v minulosti dochádzalo, Kiss nechce špekulovať.

Uviedol však, že od svojho nástupu zaviedli školenia pre hodnotiteľov pred každou výzvou. Zmenil sa tiež systém bodovania, body sú definované exatkne, aby sa vylúčil „subjektívny“ výklad bodovania.

Do procesu sú tiež zapájaní externí hodnotitelia, ktorí sa vyberajú podľa odbornosti – dosiahnutého vzdelania a praxe. Pred každou výzvou sa môžu takýto hodnotitelia prihlásiť, pracujú potom pre agentúru na dohodu.

Čo sa týka kontrol projektov, zaviedli sa kontrolné formuláre. Zabezpečujú určité zjednotenie toho, čo všetko sa má preveriť, aké hodnotenie môže kontrolór dať a ako celkovo sa kontrola skončí.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. (zdroj: TASR)

Katalóg cien techniky

Pre žiadateľov sa zaviedol katalóg cien techniky, stavieb a technológií, ktorý vychádza z aktuálnych trhových cien. Ak si žiadateľ zvolí ceny podľa katalógu, nemusí už pre dané tovary robiť verejné obstarávanie. Zrýchli to čas žiadateľom aj hodnotiteľom. Nemusí však postupovať podľa katalógu, ale vtedy sa obstarávaniu žiadateľ nevyhne.

Veľkým problémom ostávajú duplicitné žiadosti na rovnakú pôdu. Tie sú podľa informácií nadácie dokonca niečo ako slovenským špecifikom a veľkým a zdĺhavým problémom.

Ak totiž agentúra dostane žiadosť o takzvané priame platby za obhospodarovanie tej istej pôdy od viacerých farmárov naraz, podľa pravidiel nevyplatí ani jedného a čaká na súdny verdikt. Až ten určí, ktorý farmár má k pôde skutočne vlastnícke práva.

Dvaja žiadatelia na tú istú pôdu

Problémom je počet týchto duplicitných žiadostí, nejednotná prax súdov pri rozhodovaní, ako aj dĺžka súdnych konaní. Medializované prípady hovorili aj o farmárovi, ktorý čakal na verdikt súdu desať rokov.

Pritom počet duplicitných žiadostí sa posledné roky stále hýbe v stovkách. Za minulý rok zrealizovala PPA len v súvislosti s duplicitnými žiadosťami 243 kontrol.

Pritom na druhej strane, za posledné tri roky súd definitívne vlastnícke práva podľa evidencie PPA rozlúskol len v štyroch prípadoch.

Ako sú duplicitné žiadosti vôbec možné, ak v rovnakom čase danú pôdu vlastní len jeden majiteľ? Žiadateľom môže byť aj nájomca, nielen vlastník. Rozhodujúce je, kto pôdu k danému času reálne obrábal.

No keďže doteraz žiadatelia o priame platby k žiadosti vlastnícky ani nájomný vzťah preukazovať hneď nemuseli, mohli sa vyskytnúť aj prípady, že sa o platby uchádzali farmári aj neoprávnene.

Duplicity si všimol aj OLAF

Potvrdzujú to aj opísané staršie zistenia európskych vyšetrovateľov z OLAF. V roku 2020 napríklad uzavreli vyšetrovanie práve súvisiace s tým, že si žiadateľ pýtal peniaze na pôdu, ku ktorej nemal právoplatnú zmluvu. V ďalšom prípade si žiadal peniaze za obrábanie na pôdu, ktorá sa na poľnohospodárstvo reálne nevyužívala.

Tieto špekulatívne snahy sa vyskytujú aj v súčasnosti. Napríklad pri porovnávaní žiadostí za minulý rok samotná PPA odhalila na strednom Slovensku žiadosti na 25-tisíc hektárov pôdy, ktoré „javili známky dlhodobého nehospodárenia“. Na túto pôdu sa viac žiadosti nebudú dať uplatniť.

Zlepšuje sa aj kontrolná činnosť PPA, keď za rok 2022 sa podarilo preveriť takmer osem percent žiadostí, rok predtým to nebolo ani päť percent. Únia požaduje pritom kontrolu najmenej trojpercentnej vzorky. Tiež popri náhodnom výbere na kontrolu zohľadňujú aj rizikové kritériá. Teda na základe predošlých najviac problémových oblastí si vytypujú cielené kontroly.

No stále môže ísť v prípade 1,8 milióna až dva milióny hektárov o veľkú „sivú zónu“.

Online povinnosť pre firmy a družstvá

Všetci farmári – právnické osoby musia zároveň od tohto roka žiadať o platby výlučne online. I keď je ich menšina, väčšinu poľnopôdy stále obhospodarujú drobní farmári – fyzické osoby.

Za rok 2022, keď sa možnosť online žiadostí zaviedla, tak bolo podaných len niečo vyše troch percent žiadostí.

No veľa si PPA sľubuje od novej povinnosti – priložiť k žiadosti automaticky aj vlastnícke či nájomné zmluvy. I keď jedným dychom Kiss priznáva, že pri súčasných kapacitách sa tento rok sústredia na formálne splnenie tejto povinnosti.

„Na podrobnú kontrolu nemáme zatiaľ ani personálne, ani technické vybavenie,“ odôvodnil.

Pomôcť má aj tento rok rozbehnutá spolupráca so Slovenským pozemkovým fondom. Značnú časť pôdy, na ktorú si užívatelia pýtajú peniaze, vlastní práve fond a memorandum má pomôcť selektovať špekulantov, ktorí s fondom nemajú platné zmluvy.

Špekulantov s platbami na pôdu chcú však riešiť aj preventívne. „Do zákona by sa malo jednoznačne uviesť, že ak zistí PPA úmyselné križovanie, tak pošleme podnet na očtk a zároveň takýto človek v budúcnosti už nebude môcť žiadať o platby,“ navrhuje Kiss.

Register obvinených

Agentúra tiež v zmysle legislatívy mala viesť už od roku 2018 register obvinených. Teda subjektov, ktorí sa v dôsledku vyšetrovania nemôžu uchádzať o agrodotácie či priame platby.

No žiadny podobný register, minimálne nie pravidelne aktualizovaný, pri príchode aktuálneho vedenia sa v agentúre nenašiel. Zaviedli ho až od polovice minulého roka. Aktualizuje sa na základe prijatých upovedomení a uznesení od očtk aj samotnej agentúry.

Pri informácií o obvinení sa žiadosť o platbu stopne, pri odsúdení automaticky zamieta.

Kiss tiež upozorňuje, že slovenská legislatíva je rigídnejšia ako európska. Zatiaľ čo Únia nariaďuje stopnúť či nevyplatiť platby pri podozreniach či odsúdení „za negatívny dosah na rozpočet EÚ“, slovenská legislatíva spomína všetky trestné činy.

V širšom poňatí zákazu vidí Kiss problém a aplikácia tohto ustanovenia „nie je v praxi úplne jednoduchá“. Vysvetľuje to hlavne tým, že ak by sa „stopnutý“ farmár obrátil na európsky súd, zrejme ho vyhrá a PPA by mu dané platby aj tak musela vyplatiť.

Práve s vyšetrovaním a stopkami v agrodotáciách sa spájajú najviac medializované aktuálne kauzy, v ktorých sa spomína aj PPA. Kiss však uviedol, že „hlavní protagonisti“ medzičasom aj tak vystúpili zo svojich spoločností a nahradili ich zväčša rodinní príslušníci. Preto aj ich kauzy už nebudú mať vplyv na platby od agentúry.

Tie isté mená, nové funkcie

Čo zatiaľ vrhá tieň aj na nové vedenie agentúry, je personálne obsadenie vplyvných postov. Niektoré mená sa len premiestnili medzi funkciami. I keď Kiss zdôrazňuje, že v kľúčových funkciách vymenil všetkých a všetci manažéri sú noví.

Napríklad riaditeľka odboru implementácie sekcie projektových podpôr Daniela Onderišinová v agentúre pôsobí od roku 2007, pričom odvtedy prešla viacerými pozíciami. Počas jej pôsobenia v agentúre jej dcéra získala od agentúry príspevok na penzión.

Kiss tvrdí, že o dotácii pre rodinnú príslušníčku riaditeľky vedia od svojho príchodu do PPA, všetko preverili a nezistili žiadny konflikt záujmov. Onderišinová sa sama vylúčila a na daný projekt nemala dosah.

V súvislosti s penziónom sa medializovali podozrenia, či plní svoj účel definovaný podmienkami pre dotáciu. „Projekt PPA ihneď po zverejnení podozrenia z neplnenia zmluvných podmienok začala kontrolovať a výsledok bude známy v krátkom čase,“ dodala v stanovisku agentúra.

Podľa neho nejde zďaleka o jediný podobný prípad na PPA. „Máme viac prípadov rodinných príslušníkov našich zamestnancov, ktorí poberajú platby aj podpory. Naši zamestnanci musia vopred tieto prípady hlásiť a vylúčiť sa.“

Každý zamestnanec musí uviesť, s akými spoločnosťami je v konflikte záujmov. Riaditeľovi agentúry chodí o potenciálnom konflikte záujmov následne pravidelná správa, podľa podaných žiadostí.

Ak na konflikt zamestnanec vopred neupozorní, čaká ho postih aj vo forme ukončenia pracovného pomeru. Tento rok sa zatiaľ agentúra takto rozlúčila s dvoma pracovníkmi.

Zo záchranky medzi agrodotácie

Šéfom novovzniknutej sekcie právnych služieb sa stal za aktuálneho vedenia PPA Miroslav Boháč. Pod túto sekciu sa zjednotili právnici, ktorí pôvodne pracovali pre jednotlivé časti agentúry. Boháč predtým riadil odbor verejného obstarávania.

Boháč šesť rokov pracoval aj pre ministerstvo zdravotníctva, neskôr viedol Záchrannú službu Košice. Tam bol jeho zástupcom terajší šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč a po nástupe nového vedenia záchranky v roku 2020 sa v kancelárii riaditeľa údajne našlo odpočúvacie zariadenie, kamera a rušička.

Boháč na otázky k jeho funkčnému zaradeniu na PPA zaslal rozsiahle stanovisko, kde vymenoval niektoré verejné obstarávania, na ktorých sa podieľal a boli následne verejne ocenené. Išlo napríklad o projekt porovnávania cien techniky a liekov či centrálny nákup CT na ministerstve zdravotníctva.

Zároveň v stanovisku uviedol, že „osobne netuším, z čoho pramení vaša snaha o škandalizáciu mojej osoby, svoju prácu som či už na ministerstve zdravotníctva, v rámci Záchrannej služby Košice, ako aj teraz na PPA vykonával vždy s najlepším vedomím a svedomím“.

Ku kancelárii riaditeľa košickej záchranky dodal, že už pri jeho nástupe do funkcie v apríli 2019 ho jeho predchodca upozornil na kameru a zabezpečovacie zariadenie v kancelárii. On na to následne upozornil svojho nástupcu.

S jeho prácou je spokojný aj Kiss a ako vysvetlil, aj preto ho posunul do čela právnikov agentúry.

Martin Kvietik. (zdroj: Hej, Ty!)

Už za nového vedenia v agentúre v riadiacej pozícii pôsobil niekoľko mesiacov aj bývalý biznis partner Martina Kvietika zo Slavie Capital. Kvietik ako jeden z hlavných podozrivých čelí obžalobe v kauze Dobytkár. Prípad sa už dlhšie prejednáva na špecializovanom súde.

Agentúru rieši aj nová vláda

„Efektívnejšie a udržateľné fungovanie strategických inštitúcií“, medzi ktoré je zaradená aj poľnoagentúra, chce podporiť aj nový kabinet Ľudovíta Ódora. PPA venovala vláda niekoľko viet v programovom vyhlásení. Konkrétne chce agentúru ešte viac digitalizovať a podporiť „budúce zavedenie digitálneho portálu farmár“.