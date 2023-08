Fico žije v luxuse, ktorý nevlastní. Desaťtisíce vraj zarába ako advokát

Analýza majetkov Roberta Fica a Igora Matoviča.

Z majetkových priznaní politikov sa verejnosť nedozvie takmer nič. Nadácia Zastavme korupciu preto v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk pripravila analýzy majetkov lídrov strán, ktoré kandidujú vo voľbách a majú podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako druhú zverejňuje analýzu predsedu strany Smer Roberta Fica a Igora Matoviča, predsedu OĽaNO.

V analýze sa dozviete: ako je možné, že Fico užíva luxus, ktorý neuvádza v priznaniach,

prečo je na neho kontrola prikrátka,

koľko musí pracovať, aby ako advokát zarobil toľko, čo uvádza,

či zneužíva postavenie advokáta na politické účely,

že jeho syn už podľa katastra nevlastní byt v luxusnej štvrti, ktorý len nedávno kúpil.

Najmenej dva až tri dni v týždni by sa musel Robert Fico naplno venovať advokácii, aby zarobil sumu 52 600 eur, ktorú si z tohto povolania uvádza ako príjem v majetkovom priznaní. Prípadne, by sa jeho hodinová taxa musela šplhať do astronomických výšok.

Advokát Fico zarobí viac ako Fico politik. Z funkcie poslanca parlamentu mal ročný plat 36 720 eur. Nie je známe, kto sú jeho klienti, prípadne, aká je jeho odmena. Fico na otázky Nadácie Zastavme korupciu neodpovedal. Ani na skutočnosť, či advokátsku prácu nevyužíva na politické účely, alebo naopak - nerobí politiku ako obhajobu trestne stíhaných, keďže na svojich tlačových besedách často cituje zo živých spisov.

Takmer 60-tisíc eur zarobí v Bratislave právnik so skúsenosťami, ak robí najmenej dva až tri dni v týždni. Ako to pri poslaneckej práci a vedení najsilnejšej opozičnej strany Fico stihne, rovnako nevysvetlil.

Na tlačových konferenciách Smeru sa často objavujú aj trestne stíhané osoby, ako napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, advokát Marek Para či donedávna trestne stíhaný spolustraník Robert Kaliňák.

Kde sú hranice medzi výkonom advokácie a politickou činnosťou, určuje Slovenská advokátska komora takto: “Advokát je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, koná čestne, svedomito a primeraným spôsobom využíva v záujme klienta všetko, čo považuje za prospešné.”

Konkrétne k Ficovi sa SAK vyjadriť nechcela, ale všeobecne by porušil povinnosť mlčanlivosti podľa nej ten, kto by verejnosť informoval bez súhlasu klienta alebo by takéto zverejnenie bolo v jeho neprospech.