Expert na diaľnice: Poľská štvorprúdovka stojí menej ako slovenská dvojprúdovka

Lacné úseky diaľnic sme už postavili, ostali nám tie najdrahšie, hovorí Rastislav Farkaš.

Pri výstavbe diaľnic, ktorá na Slovensku dlhodobo mešká, sa niekedy, paradoxne, oplatí ponáhľať pomaly. „Snažíme sa niektoré kroky urýchliť alebo preskočiť, a to sa nám neskôr vypomstí,“ hovorí dopravný analytik Útvaru hodnota za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií Rastislav Farkaš.

Dokončenie rýchlociest brzdia tiež politici, ktorí radi prekresľujú projekty podľa regionálnych preferencií, prípadne menia spôsob financovania ciest. Predraženie spôsobujú aj zastarané slovenské technické normy, ktoré sú prísnejšie než v Poľsku, Česku či Rakúsku.

Nepomáha ani megalomanstvo pri stavbe diaľnic a pocit, že štátna kasa je bezodná. „Balík na výstavbu diaľnic nie je nafukovací,“ vysvetľuje Rastislav Farkaš v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate: Kto môže za pomalú výstavbu diaľnic,

prečo majú Česi a Rakúšania benevolentnejšie normy na diaľnice,

prečo Poliaci a Chorváti stavajú diaľnice rýchlejšie,

kedy bude realitou diaľnica na Zemplíne a tunel pod Soroškou.

Jedným z najočakávanejších a tiež najviac meškajúcich úsekov diaľnice D1 je obchvat Žiliny s tunelom Višňové. V auguste dobehol tender na dodávateľa technológie pre tento tunel, voči jeho výsledku nebola podaná žiadna námietka. Je reálne, že tento úsek bude dokončený podľa očakávaní ministra dopravy a Národnej diaľničnej (NDS) začiatkom roka 2025?

Doba dodávky technológie v zmluve je 550 dní, takže očakávam, že to bude hotové neskôr ako na začiatku roka 2025.

Bola chyba, že sa zákazka na Višňové rozdelila na stavebnú časť a na technológiu tunela?

Nebolo to úplne zle myslené, ale časové prestoje, ktoré vznikli, naznačujú, že to nebolo ideálne riešenie.

Niektorí odborníci tvrdia, že oddelenie súťaží je rarita, že vo svete sa tendrujú stavba aj technológie spolu.

Nemáme urobený prieskum, ako to robia všade vo svete. Videl som už aj súťaže, kde sa to oddelilo. Dôležité je, aby súťaže na seba nadväzovali alebo bežali paralelne. V prípade Višňového sa to zjavne nestalo, a preto vzniklo omeškanie.

Diaľnica môže regiónu aj ublížiť

Viete o tom, že ľudia v regiónoch, kde odporúčate nestavať plnoprofilové diaľnice, nemajú analytikov z ÚHP radi? Tvrdia, že od stola v Bratislave bránite výstavbe diaľnic a rozvoj ich dedín a miest.

ÚHP nerozhoduje o stavbe diaľnic ani o ich financovaní, takže ničomu nebránime. Sme poradný orgán vlády a ministrov. Rozhodujú politici, my im dávame odporúčania.

Nespomaľujete projekty trojnásobným hodnotením?