Bol manažérom top reštaurácie v Liverpoole: Michelinská hviezda sa neoplatí

Článok pokračuje pod video reklamou

V seriáli #foodporn INDEX predstavuje ľudí, ktorým učaroval gastro biznis a snažia sa ho posunúť na vyšší level.

Vyštudovaný právnik, ktorý má slabosť pre včely a podnikanie v gastronómii. Takto by sa dal v skratke definovať Slovák Ľubomír Trizuliak, ktorý pred takmer ôsmimi rokmi odišiel do Veľkej Británie.

Vypracoval sa tam na manažéra najlepšej reštaurácie v Liverpoole. Podnik s názvom Panoramic 34 sa nachádza na luxusnom mieste – vo výške 100 metrov v budove West Tower. Ide o druhú najvyššie položenú reštauráciu na Britských ostrovoch. Prvou je Duck & Waffle v Londýne, ktorá ponúka výhľad z výšky takmer 230 metrov.

Panoramic 34 navštevuje liverpoolska smotánka, futbalisti Premier League i manažéri veľkých korporácií. Šéfovať takejto reštaurácii bola pre právnika, ktorý začínal ako umývač riadu, poriadna škola.

Angličtinu sa naučil zapochodu a na vlastnej koži okúsil prácu v reštaurácii na takmer každej pozícii. Zistil, že sklamanie zákazníkov sa neodpúšťa. Najlepší hráči v gastronómii preto fungujú ako dobre naolejovaný stroj, každý človek je súčasťou skladačky, v ktorej má svoje miesto a kompetencie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Víno Bažalík: žije v maringotke a predáva biovína bez chémie Čítajte

Na Ľubomírovom originálnom príbehu nič nemení ani fakt, že z Panoramicu 34 teraz odchádza, lebo do najbližšej budúcnosti si nachystal iné výzvy. „Dosiahol som vrchol. Som hladný a chcem sa učiť niečo nové,“ vraví.

Základom tímu je spoločná chémia

Svoje rozprávanie začína Ľubomír podobne, ako to zvyknú robiť jeho kolegovia na Slovensku. Hovorí, že gastronómia je veľmi náročný biznis za veľmi malú maržu: „Ľudia si myslia, že marža je 70-80 percent. Ale v cene je zakalkulované množstvo nákladov, ktoré zákazník nevidí.“

Aj ďalšia myšlienka znie povedome. „Z pozície manažéra je to najmä práca s ľuďmi – so zamestnancami, hosťami či s dodávateľmi. A do toho snaha urobiť šťastnými aj majiteľov, respektíve akcionárov siete reštaurácie,“ vysvetľuje Ľubomír.

So šéfom FC Liverpool Petrom Moorom. (zdroj: Archív Ľ. T. )

Pokiaľ ide o zamestnancov, pri ich výbere podľa neho nejde až tak o ich skúsenosti, ako skôr o ochotu učiť sa a byť dôkladný. Niekedy je neskúsený človek lepším zamestnancom, pretože nie je poznačený zlozvykmi z predošlých džobov, a reštaurácia si ho vyformuje do vlastnej podoby. „Základ fungovania každého tímu je spoločná chémia,“ mieni Ľubomír.