Zakladateľ Zľavy dňa: Psychicky som bol na tom zle

Bol unavený, ale zaspať nedokázal. Celé noci sa v posteli prevaľoval, v práci bol chronicky unavený a psychicky vyčerpaný. Z práce si spravil modlu. Všetko ostatné, seba i svoje vzťahy, odsunul na vedľajšiu koľaj.

Aj tieto stavy sú súčasťou príbehu spoluzakladateľa najväčšieho slovenského zľavového portálu ZľavaDňa Zdenka Hoscheka.

Stres z podnikania sa prelial do psychických problémov, ktoré mu strpčovali osobný život i zdravie, a tak v roku 2017 z firmy odišiel – svoj podiel predal druhému spoločníkovi Pavlovi Paškovi.

O svojej skúsenosti s vyhorením hovorí otvorene a bez zábran, hoci na Slovensku je táto téma stále tak trocha tabu.

„Malo by sa o nej viac rozprávať, pretože takéto problémy má veľa ľudí. Buď sa o tom boja rozprávať, alebo si to nechcú priznať,“ vysvetľuje Zdenko HOSCHEK (41) v rozhovore pre INDEX.

Hovorí tiež, že trojročná pauza mu pomohla poupratovať si vo svojom vnútri a nastaviť sa tak, aby mohol fungovať aj v biznise.

Pretože túžba po sebarealizácii ho neprešla, svojimi skúsenosťami chce pomáhať malým firmám vyrásť.

Čo sa v rozhovore dočítate Ako sa prejavuje vyhorenie v práci?

Aký je rozdiel medzi prirodzeným stresom a úzkosťou z práce?

Čo pomáha vyrovnať sa s ťažkými momentmi?

Prečo predal podiel vo firme a čo dnes robí?

Keď ste podiel v Zľave dňa predávali, hovorili ste, že ste pracovne vyhoreli a mali ste psychické problémy. Aké boli posledné tri roky mimo podnikania?

Keď človek všetko staví na jednu kartu, chýba mu v živote rovnováha. Dlho som fungoval v extréme, v ktorom som riešil len biznis, a prerástlo mi to cez hlavu. Keď som však podiel vo firme predal a z podnikania odišiel, dostal som sa do druhého extrému.

Prvý rok som sa venoval deťom, hľadal som sám seba a zmysel toho, čo chcem robiť. Druhý rok som šiel ešte ďalej. Prenajal som si dom v Rakúsku, kde som celý rok farmárčil, pestoval bylinky a paradajky a skúšal som návrat k prírode. Pôvodne som si myslel, že toto budem robiť do konca života.

Práca s pôdou mi dala veľa, lenže uvedomil som si, že mi chýbala sebarealizácia a možnosť niečo vytvárať v podnikaní. Teraz som v stave, že už mám svoj životný stred a prepájam sebarealizáciu s vnútorným svetom.

Nedokázal prežívať emócie

Psychológovia hovoria, že človek by mal stáť na troch nohách – práci, rodine a záujmoch. Všetko by malo byť v rovnováhe. Ak by sa podlomila jedna noha, dve zvyšné ho udržia.

Áno, na nájdení rovnováhy som tieto roky pracoval. Každý človek má trochu iné potreby, hoci človek má tendenciu odpozerať, čo robia úspešní ľudia. To, čo platí pre iného, ale nemusí platiť pre mňa.

Samozrejme, mám rešpekt ísť znova do biznisu, v ktorom som vyhorel. Ale nastavil som si pravidlá, oveľa viac poznám sám seba a dôverujem si. To, že sme boli so Zľavou dňa úspešní, prinášalo aj veľa negatívnych aspektov.

Dnes si uvedomujem, že niekedy je dobré povedať nie, identifikovať priority a „nebuldozerovať“ sa pre všetko. Návrat do podnikania je pre mňa príležitosť, ako si niektoré veci prežiť odznova, prežiť ich spôsobom, ktorý prelieči staré traumy, ktoré sú vo mne.

O čo vás pripravilo vyhorenie?