Vyhorenie a vyčerpanie sú si podobné. Rozdiel zistíte ľahko (rozhovor)

Firmy a ich manažéri by nemali workoholizmus vnímať ako pozitívny jav, a už vôbec by ho nemali klásť za vzor. Naopak, mali by dbať na dlhodobo udržateľné pracovné nasadenie zamestnancov a vyvážiť ho dostatočným oddychom a časom pre seba.

Ľudia, ktorí sa svojej práci vyslovene odovzdávajú, sú náchylnejší na syndróm vyhorenia.

„Je to paradoxné, pretože zo štádia, keď prácu milujú, sa dostávajú až do fázy, keď hovoria, že prácu nenávidia. A mnohí sa ani nevedia zamestnať v rovnakom type práce,“ upozorňuje v rozhovore pre INDEX psychológ Martin MILER.

Čo sa v rozhovore dočítate: Čo je vyhorenie a ako sa mu brániť?

Aká veková skupina je vyhoreniu náchylnejšia?

Čo môže firma urobiť, aby jej zamestnanci nepadli do rizika vyhorenia?

Ako odlíšiť vyhorenie od vyčerpania?

Prejavila sa depresívna jeseň a problémy s koronakrízou aj na tom, že sa vám ozýva viac pacientov?

Súčasné podmienky sú naozaj náročnejšie a ťažšie. Či už ide o ľudí, ktorí stratili prácu, alebo o ľudí, ktorí ostali na home office a sú pod tlakom. Zamestnávatelia od nich naďalej očakávajú výkony, ktoré podávali predtým, ale situácia sa zmenila. Ľudia síce ušetrili čas cestovania do práce, ale mnohí majú doma deti na dištančnej výučbe, a tak sa cítia zahltení a pod stresom.

Ak im vyhorenie hrozilo už predtým, toto obdobie je pre nich veľkou zaťažkávacou skúškou. Sú vyčerpaní, ale sú v pasci, pretože si luxus vyhorenia nemôžu dovoliť. Musia živiť rodinu a splácať úvery - a zároveň sa na nich firmy spoliehajú.

Vyhorenie na home office

Martin Miler Vyštudoval psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v roku 1998.

Bol prezidentom Slovenskej komory psychológov (2011 – 2015).

Dnes je súčasťou tímu firmy Training Factory, pracuje pre PCA Inštitút Ister Bratislava a vo svojej spoločnosti Ars Viae.

Čím je home office taký špecifický, že ľudí vyčerpáva?

Problém, ktorý bol niekde v kuchynke vyriešený v priebehu piatich minút, sa cez komunikačné platformy rieši dlhšie. Tým, že všetci zdieľajú digitálny priestor, často triviálne a nedôležité správy od kolegov zahlcujú priestor a vyrušujú. Je preto dobré pozhovárať sa o etikete zdieľania informácií. Každé cinknutie so správou vedie k vyrušeniu, ktoré mozog neuveriteľne zaťažuje.

Čo pomáha?

Ideálne je eliminovať všetky externé vyrušenia, pretože po každom potrebujete 15 až 20 minút, kým sa vrátite do sústredeného stavu práce. Takto sa vaša práca doma naťahuje na celý deň a začne vám splývať osobný a pracovný život.

Akej vekovej kategórii vyhorenie najčastejšie hrozí?