V serviscentrách sú top platy, štát však získal viac než ľudia (rozhovor)

V uplynulých mesiacoch slovenské centrá zdieľaných služieb nadnárodných firiem Johnson Controls, AT&T a IBM ohlásili hromadné prepúšťanie.

O aktuálnej situácii v sektore a jeho budúcnosti sa INDEX zhovára so šéfom Business Service Center Forum (BSCF) pri Americkej obchodnej komore na Slovensku Gabrielom Galgócim. BSCF združuje 32 firiem, ktoré prevádzkujú centrá zdieľaných služieb.

Prepúšťanie a covid

Súvisí ohlásené prepúšťanie v slovenských servisných centrách s ekonomickými dosahmi pandémie covidu?

Nie veľmi. Súvisí to najmä so životným cyklom a evolúciou týchto centier, v ktorých firmy sústreďujú regionálne alebo globálne aktivity v oblasti interných financií, IT, predaja či zákazníckej podpory.

Na začiatku na Slovensku hľadali a našli lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu v porovnaní so západnou Európou. Nasledovalo obdobie rastu, kedy centrá naberali ďalšie aktivity aj ľudí.

“ Sofistikovanejšie činnosti, pri ktorých potrebujete technické znalosti, kolaboračné schopnosti alebo mäkké zručnosti, si firmy budú uchovávať v Európe. „

Od istého momentu začali firmy činnosti automatizovať (pomocou takzvaných softvérových robotov – pozn. red.). Aktivity, ktoré neautomatizovali – nie preto, že by to nebolo možné, ale investícia do automatizácie by bola neekonomická – posúvajú do krajín s optimálnejšou cenou práce, do Ázie alebo Latinskej Ameriky.

Ale sofistikovanejšie činnosti, pri ktorých potrebujete technické znalosti, kolaboračné schopnosti alebo mäkké zručnosti, si firmy budú uchovávať v Európe.

Covid a koronakríza do životného cyklu centier nijako nezasahuje?

Zasahuje, ale skôr sprostredkovane. Servisné centrá obsluhujú všetky oblasti ekonomiky. Ak by napríklad výrazne poklesla výroba v automobilkách, museli by reagovať aj centrá.

Možno ešte lepší príklad sú aerolínie, ktorým centrá poskytujú IT služby či zákaznícky servis – väčšina lietadiel od vlaňajšej jari sedí na zemi.

Z prevádzkového hľadiska však covid na centrá vplyv nemá. Aj počas korony fungujú bez akýchkoľvek obmedzení. Prácu z domu využívali aj predtým, takže prechod na home office bola otázka nanajvýš niekoľkých dní. Mnohé sú na home office doteraz.

Očakávate v tomto roku ďalšie vlny prepúšťania?