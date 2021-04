Zamestnávajú masy a chcú ďalších. Digitálne fabriky covid netrápi

Článok pokračuje pod video reklamou

Zamestnávajú desiatky tisíc ľudí, sú dôležitou súčasťou ekonomiky. Pandémia sa ich veľmi nedotkla, no aj tak sú uprostred búrlivého obdobia. Niektoré ohlasujú prepúšťanie, iné zasa nábor nových pracovníkov.

Vnútropodnikové financie, IT služby, zákaznícka podpora, outsourcing biznisových procesov. Zo Slovenska do celej Európy či dokonca do celého sveta.

Prvé centrá zdieľaných služieb založili veľké nadnárodné spoločnosti na Slovensku začiatkom nového milénia. Za dve dekády sa stali jedným z pilierov slovenského národného hospodárstva.

Združenie Business Service Center Forum (BSCF), ktoré spája tri desiatky veľkých slovenských servisných centier, vyrátalo, že jeho členovia v roku 2019 zaplatili na odvodoch a daniach zamestnancov 542 miliónov eur. Predstavuje to 3,3 percenta príjmov štátneho rozpočtu Slovenska.

Ďalší uhol pohľadu: BSCF odhaduje, že v 65 súčasných centrách na Slovensku pracuje 37-tisíc ľudí. Aj preto sa niekedy zvyknú označovať ako digitálne fabriky.

Nielen Bratislava a Košice

Najväčšie centrum zdieľaných služieb na Slovensku prevádzkuje americká spoločnosť IBM.

Obsluhuje klientov na všetkých svetadieloch (okrem Antarktídy), poskytuje služby dovnútra korporácie – od financií cez ľudské zdroje až po marketing, ako aj pre externých zákazníkov. Ich hodnota v roku 2019 dosiahla 248 miliónov eur, čo bolo najviac spomedzi všetkých centier na Slovensku. Firma zamestnávala tiež najviac ľudí, a to vyše 4700.

V top pätnástke slovenských servisných centier dominujú pracoviská ďalších amerických spoločností – AT&T, Dell, Johnson Controls, DXC Technology, Accenture či Amazon. Významnú pozíciu majú aj nemecké firmy ako Deutsche Telekom, Henkel a Siemens.