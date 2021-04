Lacno a nevkusne. Po rokoch úpadku hľadáme, v čom sme vynikali

Konečne sa vracajú architektonické súťaže, ideálne to však nie je.

14. apr 2021 o 16:24 Tomáš Vašuta

Článok pokračuje pod video reklamou

Deväťdesiate roky neboli divoké len vinou živelného diania, ktoré bolo často spájané s mafiou či pochybnými živlami. Turbulentné obdobie sa prejavilo vo všetkých stránkach spoločnosti. Napríklad aj v architektúre.

Súvisiaci článok Historička architektúry: Čo sa deje v Tatrách, to by si v Alpách nedovolili Čítajte

Kým do revolúcie najdôležitejšie a najviditeľnejšie projekty podliehali prísnemu posudzovaniu a architekti súťažili o to, kto ponúkne najlepšie riešenie, po revolúcii prišla anarchia. A treba povedať, že aj nevkus.

Jediným kritériom bola cena a po Slovensku tak začali pribúdať projekty, ktoré by sme mohli zaradiť do rovnakej kategórie ako pestrofarebné saká „rýchlopodnikateľov“ z toho obdobia.

Situácia sa však v posledných rokoch začala zlepšovať. Vracajú sa architektonické súťaže, ktoré prinášajú komplexnejší pohľad nielen na projekt, ale aj jeho okolie. Stále to však nie je ideálne.

Výzvy realitného trhu Štát sedí na nevyužívanom miliardovom poklade. Sú ním stovky budov, ktoré mu patria, no sú buď vôbec, alebo neefektívne využívané. Aký je ich potenciál? V seriáli "Výzvy realitného trhu" sa venujeme na prvý pohľad skrytým možnostiam, ktoré ponúka. Partnerom seriálu je CBRE.

Aj svetové unikáty

Príkladov toho, čo priniesli zmeny po revolúcii, je mnoho. Pekne viditeľné sú napríklad vo Vysokých Tatrách. Aj keď bežná architektonická tvorba spojená s panelákmi či tuctovými verejnými budovami nepriniesla nič hodnotné, boli aj projekty, na ktorých si bývalý režim dával záležať.

Na každú významnejšiu stavbu sa organizovala súťaž. Aj keď niekedy išlo len o súťaž v rámci jedného štúdia.

„Šesťdesiate roky boli známe verejnými architektonickými súťažami, keď pripravovali svetový šampionát v severskom lyžovaní 1970. A neboli to len celoštátne súťaže. Organizovali sa aj súťaže tímov v rámci jednotlivých projektových ústavov. To zaručovalo istú mieru kvality,“ hovorila pred časom pre INDEX teoretička a historička architektúry Henrieta Moravčíková.

V čase otvorenia bol športový areál na Štrbskom Plese chválený nielen doma. (zdroj: Wikimedia/Tatransky)

Výsledkom tohto obdobia je napríklad lyžiarsky komplex Areál snov na Štrbskom Plese. V čase otvorenia išlo o jeden z najmodernejších lyžiarskych areálov na svete. Dielo architektonickej dvojice Eugen Kramár a Ján Šprlák-Uličný prvýkrát sústredilo na jedno miesto dojazd bežeckých a skokanských disciplín. Tento nápad neskôr „okopírovali“ prestížne lyžiarske areály na severe Európy.

Kým v tomto období produkovali slovenskí architekti diela, ktoré sa stali inšpiráciou aj pre zahraničie, po revolúcii sa karta obrátila. Nové stavby akoby napodobňovali napríklad architektúru typickú pre Alpy. Nové diela (nielen v Tatrách) sa stali ukážkou lacného gýču a prístupu, v ktorom sa najdôležitejším kritériom stala cena.

A neplatilo to pritom len pri súkromných investíciách. Riziká tohto prístupu sa ukázali najmä pri stavbách, ktoré financoval štát, respektíve samosprávy.

Súťaž ako riešenie

V posledných rokoch sa však situácia zlepšuje. Pomáha tomu inštitút, ktorý dokáže eliminovať negatívne javy – architektonická súťaž. „Jej princíp spočíva v tom, že sa vzájomne hodnotia viaceré konkrétne vizualizované riešenia v rozsahu architektonickej štúdie,“ vysvetľuje pre INDEX Martin Zaiček, samostatný odborný referent pre architektonické súťaže zo Slovenskej komory architektov.

Ako zdôrazňuje, nejde o abstraktné ponuky ako pri obchodnej súťaži, kde sa vychádza len z finančných tabuliek. Návrhy pritom skúmajú nielen cenu realizácie, ale predovšetkým kvalitatívne vyhotovenie.

„Osobitne dnes, keď potrebujeme posudzovať projekty aj s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť alebo dosah na fungovanie a tvorbu životného prostredia v mestách, je to nástroj obstarávania, na ktorom by samospráva a občania mali trvať,“ naznačuje.

Víťazný návrh projektu nájomných bytov projektu Obytný súbor Terchovská. (zdroj: Bratislava/The Büro s.r.o.)

Medzi pozitívne príklady, ktoré sa rozhodli ísť cestou súťaží, je Leopoldov. Jedno z najmenších slovenských miest usporiadalo ešte v roku 2014 súťaž na zmenu vzhľadu mestského úradu. Súťaž, ktorá bola jedna z prvých na Slovensku, zarezonovala a dopadla úspešne. Svoj projekt predložilo 51 súťažných ateliérov.

Štúdiá pritom vyhľadávajú podobné formy rady. Príkladom bola aj architektonická súťaž na podobu nájomných bytových domov Terchovská v bratislavskej Trnávke. Do súťaže sa koncom roka 2019 zapojilo až 73 architektonických ateliérov.

„Mesto ako verejný investor by sa malo snažiť o to, aby financie investované do výstavby v jeho gescii boli použité maximálne efektívne, s čo najväčším ziskom kvality – a pre toto je dôležité, aby sa investícia realizovala podľa čo najlepšieho návrhu. A ten prináša práve súťaž, v ktorej odborná a nezávislá porota vyberá najvhodnejšie riešenie,“ hovorí pre INDEX Marcela Glevická, manažérka komunikácie Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Podľa jej slov je úplne jedno, či ide o bytové domy, alebo o námestie a lavičky. Práve hlavné mesto sa rozhodlo, že architektonické súťaže budú pri väčších projektoch štandardom. Chcú tým inšpirovať aj ostatné slovenské mestá.

V rámci pravidiel

Slovenská komora architektov vydala manuál, ktorým by sa mali riadiť všetky architektonické súťaže. Základom takéhoto porovnávania návrhov má byť transparentnosť, kontrolovateľnosť a relevantnosť priebehu. Základom každej súťaže je pritom porota. Tá má mať nepárny počet členov a majú v nej byť zastúpený tak zástupcovia investora, ako aj nezávislé osobnosti.

Známy je prípad, keď si organizátor vysvetlil zastúpenie nezávislých členov poroty po svojom.