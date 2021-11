Ján Lunter ml.: Apple ako hrozba? Je to naopak (rozhovor)

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenská firma Innovatrics, ktorú pred pätnástimi rokmi založil Ján Lunter mladší, patrí medzi najlepšie príklady slovenského high-tech exportu.

Známa je referenciami v krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie, kde jej technológie na rozoznávanie odtlačkov prstov umožnili tamojším vládam organizovať voľby. Slováci sa s produktmi Innovatricsu môžu stretnúť napríklad v bankách pri otváraní účtu na diaľku pomocou naskenovania občianskeho preukazu a selfíčka z mobilu.

V prvom ročníku biznis ceny FéliX, ktorú zorganizovali INDEX a Slovenská sporiteľňa, získal Innovatrics ocenenie v hlavnej kategórii za úspešný podnikateľský príbeh.

V rozhovore sa tiež dočítate: Ako sa v Innovatricse zamýšľajú nad etikou svojich produktov.

Prečo by nešli do projektu pre čínsku vládu.

Ako Innovatrics ovplyvní pripravovaný zákon EÚ o umelej inteligencii.

Prečo Apple alebo Google nie sú pre slovenskú firmu hrozbou.

V čom má Slovensko výhodu oproti krajinám západnej Európy.

Vašu technológiu používajú vlády v Afrike alebo v Ázii na organizovanie volieb, v princípe tak pomáhate šíriť demokraciu vo svete. Premýšľate o dosahoch svojho biznisu aj takto?

Náš primárny záujem je robiť kvalitnú biometriu, ktorá sa nemýli a dokáže vyriešiť problém. Sme radi, že to pomáha demokracii, lebo veľmi radi robíme projekty, ktoré majú vplyv na ľudskú spoločnosť. Na tie sa sústreďujeme. Naša misia teda síce nie je šíriť demokraciu, ale prinášať výhody a pozitívne aspekty biometrie miliónom ľudí na celom svete. Veľmi často to však spolu súvisí.

Ako získavate tieto kontrakty? Funguje aj v krajinách s málo rozvinutými štátnymi inštitúciami niečo ako verejné obstarávanie?

Áno, aj tam prebiehajú tendre na dodávateľov. Organizácia volieb je pod drobnohľadom, voľby často financujú medzinárodné inštitúcie, ako sú OSN alebo Svetová banka.

Ich podmienkou je aj kvalitný priebeh výberového procesu a audit biometrického riešenia pred voľbami a po nich. Experti, ktorí overujú fungovanie nášho systému, sú vo svojom odbore veľmi zdatní a skúsení.

Nie je v Afrike alebo v Južnej Amerike, podobne ako často aj na Slovensku, pri biznise so štátom rozšírená korupcia? Aké sú vaše skúsenosti?

My nejdeme do kontraktov so samotnou vládou, projekty dodávame prostredníctvom partnerov, ktorými sú buď nadnárodné, alebo naopak miestne lokálne firmy. Čiže z tohto pohľadu do toho priamo nevidíme. Osobne si však myslím, že situácia je v rôznych krajinách rôzna.

USA vedú, v Číne ich nechcú

Rozpoznávanie odtlačkov prstov a tvárí sa dá využiť aj na úplne opačný účel ako šírenie demokracie, a to na sledovanie ľudí a podporu autoritárskych režimov. Ako sa s tým vyrovnávate?