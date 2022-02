Ak sa obal nedá recyklovať, bude drahší. Zmiznú farebné fľaše z obchodov?

Nové poplatky už mali byť v platnosti, čaká sa na usmernenie z Bruselu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte v roku 2018 Európska komisia na základe hesla "Menej odpadu, viac hodnoty" zmenila smernice, ktoré sa venovali odpadovému hospodárstvu a vydala ich nanovo pod názvom Odpadový balík.

Okrem iného zavádza takzvanú ekomoduláciu – nastavenie výšky poplatkov za obaly výrobkov podľa ich zrecyklovateľnosti, opätovnej použiteľnosti a bezpečnosti v celej Európskej únii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Použitá PET fľaša sa stáva drahou komoditou. Recyklačná firma hovorí o boji Čítajte

Členské štáty mali Odpadový balík transponovať do svojich národných legislatív do dvoch rokov. Okolo nového nastavenia poplatkov, ktoré by výrobcov, distribútorov a predajcov cez bonusy a malusy nútili zamyslieť sa nad tým, do čoho produkty balia, je však vo väčšine európskych krajín stále ticho.

Aj Slovensko čaká

Situácia nie je iná ani na Slovensku. O zavedení ekomodulácie sa hovorilo ešte v roku 2020 s tým, že jej oficiálne spustenie prebehne do konca rok 2021. Momentálne sa však už hovorí, že nezačne platiť skôr ako v decembri 2022. A ani to nie je isté.