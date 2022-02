Kto podržal Matovičovu vládu pri testoch? Ľudia, ktorí robia pre jej ministrov

Kto sedí v Rade ÚVO

Súčasná vláda stihla vlani v novembri zvoliť dvoch vlastných zástupcov do Rady - Jozefa Bálinta a Ľubomíra Kubičku. Celkovo nominovala Matovičova vláda do Rady doteraz štyroch členov. Dvoch ešte v roku 2020 - Petra Kuboviča a Ivana Pudiša. Za členstvo v Rade poberajú vládou nominovaní zástupcovia odmenu tisíc eur v hrubom mesačne.

Okrem toho Radu tvoria ďalší traja ľudia priamo z ÚVO. Ide o predsedu a dvoch podpredsedov.

Post druhého podpredsedu úradu je ale už niekoľko mesiacov neobsadený. A to napriek tomu, že ako to káže zákon, návrh na jeho vymenovanie predložil vláde predseda úradu Miroslav Hlivák ešte vlani na začiatku septembra. Do funkcie navrhol Zuzanu Krajčovičovú, ktorá na úrade pôsobí roky.

Návrh na vymenovanie podpredsedníčky úradu, a tým pádom aj ďalšej členky Rady, sa však na rokovanie vlády doteraz nedostal. Úrad vlády nám vysvetlenie neposkytol. Ešte vlani premiér Eduard Heger uviedol, že najskôr chcú doplniť vládnych nominantov. Od ich poslednej voľby uplynuli už viac ako dva mesiace.

Rada ÚVO je odvolacím orgánom. Ak ÚVO označí niektorý tender za problematický a účastník súťaže sa voči jeho rozhodnutiu odvolá, rozhoduje o spore práve Rada ÚVO. Jej nestrannosť a odbornosť je preto kľúčová pri dohľade na transparentnými a férovými verejnými súťažami na Slovensku.