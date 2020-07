Slovenské vína poznajú vo Vietname aj v Kodani. Darí sa najmä naturálnym

Ročne sa vyvezie vyše 40 miliónov fliaš.

4. júl 2020 o 10:10 Jana Hambálková

Na lacné "tuctové" vína, ktoré by valcovali v zahraničí konkurenciu, Slovensko nemá. (Zdroj: Adobe Stock)

Vinárske závody Topoľčianky, ktoré predávajú tiché aj šumivé víno pod ochrannou známkou Château Topoľčianky, sa počas pandémie koronavírusu pochválili vývozom do Afriky. Do Konga aktuálne smeruje okolo 6500 fliaš šumivých vín.

"Poslali sme vína od klasických, robených tradičnou metódou, cez vína v štýle prosecco až po šumivé vína so zostatkovým cukrom," hovorí Adam Žilík z marketingového oddelenia vinárstva.

Dovozca bude vína tejto slovenskej značky distribuovať do lokálnych obchodov s vínom a do barov. "Uvidíme, aký bude ohlas. Máme ambíciu, že po šumivých sa do Konga dostanú neskôr aj tiché vína," dodal Žilík.

Veľké vinárstvo, malý export

Dlhoročne topoľčianske vinárstvo dodáva víno do Vietnamu – šumivé, ale najmä tiché vína, od bielych cez ružové, červené až po sladšie vína. Smerujú do vínoték v Ho Či Minovom Meste, čoskoro by mal pribudnúť aj obchod s vínom v Soule a vietnamský odberateľ sa bude snažiť presadiť aj v lokálnom gastrosegmente.