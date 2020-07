Pôvod, odroda, ročník a vinár. Podľa čoho si správne vyberať víno

Článok pokračuje pod video reklamou

Názov odrody, ročník, krajina pôvodu, vinohradnícky rajón. Často aj hon, na ktorom sa víno urodilo. Etiketa na fľaši vína ponúka na malej plochej veľké množstvo informácií. Ako sa zorientovať na trhu a kupovať kvalitné víno, vysvetľuje enológ a someliér Vladimír Hronský.

Vo vínnej karte v reštaurácii čítame Pinot gris, v zátvorke Rulandské šedé. Dva názvy pre tú istú odrodu vín. Pre laika, ktorý sa chce zorientovať v komplikovanom trhu s vínom ďalší rébus. Prečo tieto rôzne pomenovania?

Odroda Pinot gris alebo Burgundské sivé, čo je jej pravý názov, bola historicky pestovaná najmä v Burgundsku. Odtiaľ sa presúvala so zmenou klímy do kontinentálnej Európy, dostala sa aj do Nemecka, Rakúska i k nám.

Časom sa na ňu zabudlo, až ju v roku 1711 znovu objavil známy botanik a ampelograf Johann Segner Ruland. V opustenej záhrade v Nemecku našiel odrodu, ktorú na základe jej vlastností opísal ako Burgundské sivé.

Táto odroda dostala v nemecky hovoriacich krajinách synonymum Ruländer. A keďže burgundské odrody sa nemôžu z obchodných dôvodov označovať názvom oblasti s chráneným označením pôvodu, udomácnil sa názov Rulandské aj u nás.

Po zmene legislatívy pred desiatimi rokmi sme chceli pomenovanie zjednotiť s EÚ, takže dnes používame obidva názvy - Pinot aj Rulandské ako synonymum.

My laici sa môžeme pýtať ďalej – prečo sivé, keď ide o klasické biele víno?

Bobule tejto odrody viniča dozrievajú do sivomodrej až sivočervenej farby. Sivý je po francúzsky gris. Farby odrôd sa často udávajú podľa zafarbenia šupky. Burgundské modré či Pinot Noir sa pre zmenu zafarbuje domodra.

Podľa čoho sú vlastne najčastejšie pomenované odrody viniča?