Kollár tvrdí, že o reformách s ním nik nehovoril. Predstavil vlastný plán

Jedným z hlavných bodov reforiem má byť úprava daní a odvodov.

9. okt 2020 o 9:52 (aktualizované 9. okt 2020 o 11:22) Jozef Tvardzík

Koaličná strana Sme rodina sa sťažuje, že sa s ňou o pripravovaných reformách nikto nerozpával. Preto predložila vlastný návrh reforiem, ktoré by sa mali preplácať z Fondu obnovy. Pre Slovensko je v ňom vyčlenených 5,84 miliardy eur.

Kollár tvrdí, že reformné menu bolo predstavené analytikmi, ktorí nie sú volení, a nie politikmi a politickými stranami. "Predstavili nejaký plán, ktorý je v objeme asi 30 miliárd eur. Chcete povedať, že je to niečo konkrétne? Je to len pustená bublina za miliardy eur," povedal šéf strany Kollár.

V pondelok minister financií Eduard Heger predložil 120-stranové reformné menu pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Je zložené z analýz a riešení problémov Slovenska od analytikov a expertov v ôsmich reformných oblastiach - od verejných financií cez školstvo, digitalizáciu až po trh práce.

Z reformného menu si má vyberať priority koalícia a tie následne zahrnúť do nového dokumentu Plán obnovy. Ten máme následne poslať do konca apríla 2021 do Bruselu.

Návrh, ktorý strana predstavila, je podľa šéfa strany prvým konkrétnym plánom ako využiť peniaze z Bruselu na reformy a investičné projekty. Sme rodina počíta aj s tým, že na ich realizáciu sa okrem peňazí z Bruselu použijú peniaze súkromných investorov cez PPP projekty.

Sme rodina pri výbere priorít vychádzala do veľkej miery z nápadov analytikov, ktoré sa nachádzajú v Hegerovom reformnom menu. Čiže nevymýšľali jedinečné opatrenia.

"Na koaličnej rade sme sa dohodli všetci, že každý môže predložiť svoje návrhy, ktoré sa potom zhrnú, pretože sa začala verejná diskusia," povedal minister práce Milan Krajniak. Plán predložia koaličným partnerom na rokovanie.

Čo Sme rodina navrhuje

Strana definuje tri najväčšie problémy: vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, neudržateľné dôchodky a investičný dlh, ktorý súvisí s problémami v infraštruktúre a obnove verejných budov.

Všetky tieto tri oblasti sú v súlade aj s prioritami, ktoré spomínali analytici ministerstva financií a súvisia so zelenou ekonomikou a s digitalizáciou. To sú pritom dve základné oblasti, na ktorých bazíruje Európska komisia.

Sme rodina vyčlenila z balíka na zelené projekty 2,9 miliardy eur, ktoré zahŕňajú tieto opatrenia:

Obnova ôsmich nemocníc - 600 miliónov eur

- 600 miliónov eur Zmodernizovanie regionálnych železničných tratí – 700 miliónov eur. Má zahŕňať napríklad elektrifikáciu vlakovej trate v hodnote 119 miliónov eur. Malo by ísť o trať Bánovce nad Ondavou - Humenné, kde sa má výrazne skrátiť čas cestovania, povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

– 700 miliónov eur. Má zahŕňať napríklad elektrifikáciu vlakovej trate v hodnote 119 miliónov eur. Malo by ísť o trať Bánovce nad Ondavou - Humenné, kde sa má výrazne skrátiť čas cestovania, povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Zrekonštruovanie 30-tisíc rodinných domov za 300 miliónov eur. Zvýhodňované by mali byť domácnosti postihnuté energetickou chudobou, teda rodiny, ktoré vynakladajú veľkú časť svojich príjmov na energie. Sú to domácnosti, ktoré majú staré domy a staré kotly, ktoré treba vymeniť.

Túto prioritu spomína aj reformný plán od analytikov i Európska komisia. Podľa údajov SHMÚ až 86 percent prachových častíc pochádza z malých zdrojov, najmä z domácností. Slovensko má tretie najvyššie priemerné koncentrácie prachových častíc v ovzduší v EÚ. Síce sa kvalita ovzdušia na Slovensku v ostatných rokoch významne zvýšila, na Slovensku je stále viac ľudí vystavených znečisteniu ovzdušia než v EÚ.

Vyše 110-tisíc domácností stále kúri tuhými palivami, ktoré by mohli byť nahradené šetrnejšími kotlami. Významný objem škodlivín je vypúšťaný dopravnými prostriedkami.

Zrekonštruovanie 600 základných a stredných škôl - 600 miliónov eur

- 600 miliónov eur Postavenie troch univerzitných centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach - sto miliónov eur. Podmienené to má byť tým, že sa univerzity musia dohodnúť a spojiť.

v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach - sto miliónov eur. Podmienené to má byť tým, že sa univerzity musia dohodnúť a spojiť. Postavenie 975 nových zariadení sociálnych služieb za 600 miliónov eur. "Vidíme, ako sú poddimenzované a zle nastavené v súčasnom stave počas Covidu. Chceme postaviť tri typy zariadení, ktoré nám chýbajú - 600 ambulantných zariadení, 275 komunitných zariadení a pobytovo zdravotné sociálne zariadenia, teda domovy seniorov, ktorých chceme približne sto," vysvetlil Krajniak.

Ďalšia polovica v objeme 2,9 miliardy eur by mala ísť na reformy: