Rakúske dedinky sú hit. Ceny rastú, nehnuteľností je nedostatok

Kittsee, Berg Hainburg, Gattendorf. Obce a mestá v rakúskom pohraničí už niekoľko rokov zažívajú boom prisťahovalcov zo Slovenska. Výhody dostupnosti do Bratislavy ostali, ale lacnejšie bývanie oproti okoliu hlavného mesta sa stalo minulosťou.

Trh s nehnuteľnosťami v pohraničí s oneskorením kopíruje realitnú horúčku na Slovensku. Realitná maklérka Gabriela Kočkovská, ktorá sa na tieto lokality špecializuje, vraví, že záujem o rakúske nehnuteľnosti neopadol ani počas pandémie.

„Ľudia stále volajú a chcú niečo kúpiť. Často hovoria, že by radi odišli a zdôvodňujú to politickou situáciou Slovensku. Je to trend, ktorý trvá už niekoľko rokov,“ vysvetľuje.

Záujem podľa nej najnovšie zintenzívňuje aj strach z vojny na Ukrajine, ktorý psychologicky láka Slovákov do Rakúska za väčším bezpečím.

Týka sa to aj rodín, ktoré už v pohraničí bývajú - snažia sa presťahovať viac do vnútrozemia, prípadne ešte ďalej. „Nedávno sme predávali dom jednej rodiny, ktorá sa sťahuje na Tenerife, pretože sa obáva vojny,“ vraví Kočkovská.

Slováci si v rakúskych dedinách kupujú nehnuteľnosti, prípadne sa sťahujú do podnájmov v družstevných bytoch alebo v domoch. Obe možnosti majú svoje špecifiká i náklady, s ktorými je potrebné rátať.

Ako sa býva v Rakúsku

Juraj Klačanský býval v Bratislave v byte, v ktorom v plnej miere pochopil temnejšiu stránku sídliskového bývania - hluk, množstvo susedov, neporiadok na ulici, autá na chodníkoch.

Alternatíva v podobe vlastného domu v Bratislave bola preňho cenovo nedostupná, a tak ju hľadal za štátnymi hranicami. Rakúsko sa mu zapáčilo ako krajina, v ktorej sa dodržiavajú zákony a na uliciach je poriadok.

V roku 2017 kúpil v Kittsee starší dom, ktorý zrekonštruoval. Bývanie v rakúskej dedinke si pochvaľuje - kvalitné cesty, udržiavané chodníky, jasle, škôlky i školy a pribudlo aj množstvo obchodov.

Na druhej strane, ak sa chce s manželkou spoločensky vyžiť, musí ísť do Bratislavy. Keďže do Kittsee nechodieva MHD, využíva vlak, ale praktickejšie je auto. Samozrejme, obdobný problém majú aj novousadlíci v bratislavských satelitoch okolo novej rýchlostnej cesty R7.