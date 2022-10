FéliX Business Award pozná víťazov. Ceny získali pekári aj samospráva

Blok Otvorene o chybách v podnikaní otvorila Michaela Šišková CEO a spoluzakladateľka DNA ERA.

Biotechnologická spoločnosť umožňuje ľuďom spoznať svoje genetické predispozície na základe DNA analýzy. Začínala v roku 2018 s rozpočtom 5 000 eur, minulý rok dosiahla tržby 700-tisíc eur.

Vo svojom vystúpení hovorila o diskriminácii, ktorú zažila na stretnutiach s potenciálnymi investormi, keď videli, že je tehotná.

„Pár týždňov pred pôrodom som mala stretnutie s ďalším investorom. Náš rozhovor prebiehal nádejne, no v závere mi povedal, že startup nebude fungovať s dieťaťom a on by do takejto investície nešiel,“ približuje nepríjemnú skúsenosť Šišková.

Spoluprácu nakoniec nadviazali so Strawberry. „Keď sme sa ich pýtali, čo si myslia o tom, že jeden zo zakladateľov je na materskej dovolenke, vnímali to pozitívne a ocenili naše odhodlanie,“ hovorí Šišková.

„Počas tehotenstva a materstva sa ženy stretávajú s množstvom nevyžiadaných rád. Mama svoje dieťa aj tak pozná najlepšie. V podnikaní je to podobné. Zo začiatku možno budete počúvať množstvo rád a mnohé vás aj posunú vpred. No veľa z nich pramení len z obmedzeného pohľadu na vec.“ (SME Creative)